Espacio Vías acoge este sábado la puesta en escena de 'Amar también es resistir'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓM

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Colectivo Desértico presentará este sábado 28 de noviembre en Espacio Joven Vías a las 20.30 horas --con entrada libre hasta completar aforo-- la obra de teatro documental y poesía escénica 'Amar también es resistir', uno de los trabajos seleccionados en la convocatoria CUL '26 que promueve la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León.

Colectivo Desértico nació de la necesidad de trasladar el foco escénico a una narrativa más urbana. La idea de unión, el carácter de barrio y de lo colectivo pretenden reivindicar el espacio urbano y sus problemáticas para demostrar que no es un terreno desértico.

'Amar también es resistir' es una propuesta escénica híbrida que combina teatro documental y poesía escénica. El montaje se articula como un mosaico de escenas breves construidas a partir de testimonios reales. Las temáticas abordadas en el proceso de creación colectiva van desde la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, la salud mental, las relaciones afectivas, la presión social y el desarraigo.

La puesta en escena transita entre lo íntimo y lo colectivo, lo cotidiano y lo simbólico, para construir un lenguaje que combina diferentes voces y universos literarios. Para ello se recurre a escritos de Alfonso Sastre, Antonio Gamoneda, Gata Cattana, Miguel Hernández o Calderón de la Barca, que dialogan con el texto para abordar el amor y sus dolores, sus cambios de humores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Sobre las tablas de Espacio Joven Vías estarán Leyre Alonso, Claudia Calzado y Alberto Ferrer, quienes ponen cuerpo y presencia a las distintas realidades que atraviesa la propuesta. La identidad visual del proyecto corre a cargo de Lorena Melcón, mientras que la parte técnica y el diseño de luces recae en Raúl Diez de Lucas.

El programa cultural CUL '26 de la Concejalía de Juventud está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años. Tiene por objetivo apoyar el arte joven, visual, audiovisual, escénico y performativo, a nivel individual o colectivo, en cualquier forma de agrupación formal o informal de jóvenes o entidades en los que las personas jóvenes sean protagonistas; visibilizar y apoyar el trabajo de la población joven de León en iniciativas de carácter artístico priorizando aquellas que las impliquen en los procesos de creación, así como favorecer métodos de transformación social involucrando a las personas jóvenes en la vida cultural de la ciudad.