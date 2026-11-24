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PALENCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres, de entre 22 y 43 años, fueron trasladadas al hospital al resultar intoxicadas tras una fuga de gas de una bombona en una cocina de un establecimiento situado en la plaza Mayor de Palencia.

Los hechos se produjeron a las 20.03 de ayer lunes, y según indicaba al 1-1-2 en un principio se había conseguido cerrar la bombona sin que hubiera afectados. No obstante, se avisó a la policía Local y Nacional y a Bomberos de Palencia.

Posteriormente solicitaron asistencia sanitaria para atender a una trabajadora que se encontraba mareada, por lo que se pasó el aviso a Sacyl. Emergencias sanitarias atendió finalmente en el lugar a tres personas, tres mujeres de entre 43 y 22 años, que fueron trasladada posteriormente al Centro Asistencial de Palencia.