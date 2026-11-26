PALENCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha avalado la legalidad de la licencia del aparcamiento disuasorio del Cristo del Otero en Palencia capital.

En concreto y según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Palencia, el TSJCyL ha estimado de forma íntegra el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Palencia y ha revocado en su totalidad la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palencia.

Asimismo, el Alto Tribunal Autonómico desestima el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y ratifica "la plena conformidad a derecho" de la licencia de uso provisional concedida por la Concejalía de Urbanismo el 29 de noviembre de 2024 para la ejecución del aparcamiento disuasorio de la calle Cerro del Otero, así como de la resolución de 5 de febrero de 2025 que desestimó el recurso de reposición.

El equipo de gobierno municipal ha reivindicado sentencia como "un respaldo inequívoco" a la labor profesional de los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio palentino "y a la determinación política" de defender la legalidad del expediente en segunda instancia. "Esa decisión responsable ha permitido no paralizar una actuación clave del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Cristo del Otero", han defendido desde el Ayuntamiento de Palencia.

"Esta sentencia ratifica lo que el equipo de Gobierno sostuvo desde el inicio, respaldado por el criterio técnico y jurídico de la casa: que el expediente se tramitó con pleno respeto a la legalidad y a todas las garantías procedimentales. Frente a quienes buscaron el desgaste político sin esperar a la resolución definitiva, el fallo del TSJ pone en valor la solvencia de los servicios municipales y protege el interés general de la ciudad", ha afirmado el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao.

Las mismas fuentes han explicado que en la fundamentación jurídica, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León corrige el criterio seguido en primera instancia y valida la actuación administrativa del Ayuntamiento "en todos sus extremos" entre los que destaca el "cumplimiento escrupuloso" del procedimiento legal.

Para ello, el tribunal constata que la licencia otorgada el 29 de noviembre de 2024 cumplió todos los trámites exigidos por la normativa autonómica al contar con informe técnico previo, aceptación expresa de las condiciones del artículo 313 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, periodo de información pública, resolución de alegaciones y resolución administrativa motivada.

A esto añade la "inexistencia de irregularidad temporal" ya que la Sala descarta la premisa sobre la que se anuló inicialmente el acto y aclara que ni la Ley de Urbanismo de Castilla y León ni su Reglamento exigen obtener la licencia de uso provisional con carácter previo a la aprobación técnica o administrativa del proyecto de obras.

El Ayuntamiento de Palencia reivindica la competencia y expediente "plenamente acreditados" y explica que la sentencia recuerda que habían quedado "firmemente rechazadas" las objeciones sobre una supuesta falta de competencia de la Concejalía de Urbanismo.

"El Ejecutivo municipal reclama mayor prudencia, rigor institucional y respeto hacia el criterio técnico de los funcionarios municipales,cuya profesionalidad ha quedado hoy plenamente avalada por la justicia", ha sentenciado el Consistorio palentino que ha reafirmado su compromiso con la "ejecución seria y decidida" del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Cristo del Otero, "consolidando inversiones "útiles y sostenibles que mejoran la movilidad, la accesibilidad y el entorno patrimonial de uno de los grandes emblemas de la ciudad".

Por último, precisa que el fallo revoca la condena en costas impuesta inicialmente al Consistorio.