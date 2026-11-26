VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado íntegramente la condena de ocho años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Valladolid a un joven de 21 años por un delito de agresión sexual cometido sobre una menor de trece años en enero de 2025.

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima en su totalidad el recurso de apelación presentado por la defensa y ratifica además la obligación del condenado de indemnizar a la víctima con 10.000 euros por las secuelas psíquicas sufridas, según la información del Gabinete de Prensa del TSJCyL recogida por Europa Press.

Los hechos declarados probados se remontan a la tarde del 5 de enero de 2025, cuando el acusado y la menor, a quien conocía desde pequeña por ser amigo de su hermano mayor y entrenador en el mismo club de fútbol de una localidad vallisoletana, mantuvieron relaciones sexuales completas en el interior del vehículo del procesado. Aunque el encuentro fue consentido de hecho por ambas partes, el tribunal recuerda que dicho consentimiento carece de validez jurídica al tener la víctima trece años y ser el acusado plenamente conocedor de su edad.

En su recurso ante el Alto Tribunal castellanoleonés, la representación legal del procesado había alegado vulneración de la presunción de inocencia al cuestionar la persistencia del testimonio de la menor, la validez de las capturas de pantalla de WhatsApp incorporadas a la causa y la existencia de pruebas sobre el conocimiento de la edad. Asimismo, la defensa solicitó de forma subsidiaria la aplicación de un error de tipo sobre los años de la víctima y la atenuante de reparación del daño por haber consignado 1.000 euros de fianza durante la instrucción.

Sin embargo, los magistrados han rechazado todos los argumentos al considerar que la declaración de la víctima mantiene estabilidad en el núcleo esencial de los hechos y cuenta con sólidas corroboraciones periféricas, como los informes médico y psicológico que acreditan un trastorno por estrés postraumático, los testimonios familiares y el propio reconocimiento inicial del detenido. Del mismo modo, la Sala ha descartado cualquier error sobre la edad debido al estrecho vínculo previo con la familia y el entorno deportivo, y ha negado la atenuante al tratarse la fianza de una obligación procesal insuficiente frente al daño causado.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia ratificada impone al condenado la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros o comunicarse con la víctima durante diez años, una medida de libertad vigilada de cinco años posterior a la prisión y catorce años de inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular con menores.

Contra este fallo del TSJCyL, que declara de oficio las costas de la segunda instancia, cabe la interposición de recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un plazo de cinco días.