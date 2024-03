UCCL convoca tractorada el 15 de marzo en Valladolid y el 17 en Madrid

VALLADOLID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha anunciado la convocatoria de una nueva 'tractorada' el próximo 15 de marzo en Valladolid mientras que dos días después, el 17 de marzo, se ha programado una movilización "más lúdica" en Madrid con el objetivo de reivindicar soluciones para el sector primario.

Así lo ha anunciado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes donde ha hecho un llamamiento a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y a la de Medio Ambiente para que sus responsables "no se pongan de perfil" ya que "son una parte importantísima en las soluciones que se están demandando" agricultores y ganaderos.

La manifestación del día 15 en Valladolid aún no tiene un recorrido delimitado, pero la intención de UCCL es llegar hasta la sede de las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, así como a la Delegación del Gobierno, mientras que la del día 17 en Madrid tendrá un carácter más lúdico y se llevará animales para que los niños puedan conocer de dónde vienen los alimentos.

Desde UCCL se ha invitado a las otras organizaciones agrarias a sumarse a estas movilizaciones, ya que, según ha apuntado el coordinador, la Ejecutiva de UUCC acordó apoyar cualquier manifestación, independientemente de quién fuese el convocante, además de que se acordó invitar al resto de organizaciones o de colectivos a sumarse a las movilizaciones convocada por la Unión de Campesinos.

"Creemos que lo de ser convocantes o no es, quizá, lo menos importante. Lo más importante es participar y dar un mensaje", ha subrayado Palacín.

PETICIONES.

Por otro lado, entre las peticiones que ha reiterado el coordinador de UCCL durante la rueda de prensa, está la necesidad de que se permita el laboreo vertical y de que sea la Consejería de Agricultura la que fuerce la posición del Ministerio" y que España lleve una posición firme a Bruselas "buscando alianzas dentro del Parlamento europeo".

Asimismo, ha pedido que no haya rotaciones en un 5 por ciento de la superficie cultivable de la Comunidad -- en el 95 por ciento restante se hacen rotaciones "desde hace años"-- ya que se trata de zonas maiceras por lo que, según Palacín, "no tiene lógica que se impida sembrar maiz" a los agricultores castellanoleoneses y se importe este grano de Brasil, Argentina o EEUU "sin cumplir la normativa de la UE".

Otra de las peticiones es que no se obligue a los agricultores a diversificar tres cultivos al año, ya que, debido a la lluvia, hay zonas de la Comunidad donde el 60 por ciento del terreno está sin cultviar, úna cuestión que se debe solucionar desde la Consejería de Agricultura, además de que ha planteado que el denominado 'cuaderno digital' sea voluntario y no algo obligatorio.

José Manuel González Palacín ha pedido que se certifique en origen a los países que exportan a la Unión Europea y que haya un doble control de fronteras para asegurar que lo que entra "cumple la normativa europea" porque, según ha apuntado, "hoy por hoy no hay ninguna herramienta" que certifique esos productos.

Por otro lado, se ha referido al sector ganadero que "está absolutamente abandonado", con unas producciones "en caída libre", con uan bajada de los precios de muchos productos ganaderos, lo que impide que se cubran los costes de producción.

Y para colmo, según ha aseverado el coordinador regional "ni el ministro, ni el consejero de aquí, tienen una política de ayuda y de apoyo al sector ganadero".

Asimismo, durante su intervención, ha vuelto a reclamar "una democracia real en el campo" ya que aunque en Castilla y León está "perfectamente medida la representatividad" con elecciones cada cinco años, no ocurre lo mismo en España, cuando hace 14 años "una ministra dinamitó la Ley Agraria" y "eligió a dedo" a tres organizaciones agrarias y las dio una representatividad del 33 por ciento a cada una.

Desde entonces "no se ha movido la representatividad", porque a las organizaciones "que les tocó la lotería" no quieren "y están muy contentos con esa representatividad" aunque saben que "no la tienen" como se ha visto reflejado en las últimas movilizaciones.

y es que según González Palacín, una sola organización, UCCL, logró movilizar un millar de tractores y 20.000 personas y tres organizaciones juntas "cien tractores y la mitad de gente".