I Simposio Internacional de la ULE. - ULE

LEÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha reunido a más de diez investigadores en el I Simposio Internacional 'Aproximaciones aplicadas al estudio del género gramatical', una jornada que ha explorado cómo la lengua se transforma con la sociedad.

El encuentro ha propuesto abordar el género como "un fenómeno lingüístico y social complejo" que requiere distintas perspectivas de análisis para comprender cómo se conceptualiza y expresa a través de las lenguas, según ha informado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa ha reunido trabajos de ámbitos como el análisis del discurso, la sociolingüística, la psicolingüística, la adquisición de lenguas, la lingüística de corpus y la fonética experimental.

En este marco, la codirectora del simposio, Esther Álvarez, ha explicado que la iniciativa nació de la necesidad de crear "un lugar de encuentro y de reflexión" en el que tuvieran cabida diferentes aproximaciones dentro de la lingüística.

En esta línea, Álvarez ha señalado que el propósito de estos simposios es "avanzar en la comprensión del género, en cómo se conceptualiza a través de las lenguas y también en cómo estas, a través de sus hablantes, responden y se adaptan a la realidad extralingüística", una realidad que ha definido como "cambiante y diversa".

Desde esta perspectiva, ha recordado que, si las lenguas son entidades vivas, no pueden permanecer ajenas a los desafíos de las sociedades actuales.

Por su parte, el director del Departamento de Filología Hispánica y Clásica, Francisco Javier Grande, ha subrayado que el interés actual por esta categoría se sitúa en la intersección entre la estructura de la lengua, el procesamiento del lenguaje, la interacción comunicativa y la construcción del discurso.

El profesor ha recordado que el género gramatical puede estudiarse desde perspectivas muy diversas, desde su evolución histórica y sus variaciones dialectales hasta sus dimensiones semánticas y discursivas.

Sin embargo, ha incidido especialmente en la relación entre los usos lingüísticos y los cambios sociales, como la incorporación de las mujeres a profesiones tradicionalmente masculinizadas o la aparición de nuevas formas de conceptualizar y comunicar el género.

LENGUAJE INCLUSIVO

En este contexto, ha aludido a los debates sobre el lenguaje inclusivo y a las distintas estrategias que se emplean para evitar la invisibilización, como los desdoblamientos, las formas colectivas o las nuevas propuestas lingüísticas.

La cuestión, ha apuntado, consiste en encontrar fórmulas que permitan responder a las transformaciones sociales sin forzar lo que denominó "el genio de la lengua", una evolución en la que "la última palabra la tendrán los hablantes de hoy y del futuro", porque son quienes construyen la lengua y determinan el camino que seguirá.

Además, ha estado presente el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, quien ha reivindicado la igualdad como un principio "irrenunciable". "Los derechos humanos no son negociables. Y la igualdad entre hombres y mujeres tampoco es negociable", ha aseverado.

Finalmente, Rodríguez ha valorado la celebración del simposio como una oportunidad para avanzar en esta dirección y contribuir a combatir fenómenos como "el antifeminismo, la homofobia y la misoginia".