Valer (Zamora) acogerá 3 y 4 de julio la XXXV edición de la Fiesta de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba

El presidente de la Diputación junto con el resto de personas que han participado en la presentación de la Fiesta de la Comarca de Aliste, Tábara y ALba. - DIP ZAMORA

ZAMORA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pueblo de Valer acogerá este año, los días 3 y 4 de julio, la trigésimo quinta edición de la Fiesta de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba, organizada por la Asociación El Valle y Facata con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento de Gallegos del Río y Caja Rural.

En este marco, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha intervenido acompañado por la vicepresidenta de la Asociación El Valle de Valer de Aliste, Carla Rivera; el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte, y la diputada por la comarca de Tábara, Amaranta Ratón. También ha asistido Sergio Esteban, representante de Caja Rural de Zamora.

Faúndez ha recordado que, cada año, la fiesta va rotando entre Tábara, Alba y Aliste para celebrarse en una comarca diferente ydentro de cada territorio, se elige una localidad. Este año, la anfitriona es Valer de Aliste, donde se desarrollará un "intenso" programa de actos que incluye un mercado de artesanía, pasacalles y actuaciones folclóricas, misa, pregón, actividades infantiles, grupos musicales, dj y exhibiciones de tradiciones, como las de trilla tradicional y del carro de boda alistano, entre otras propuestas.

Javier Faúndez ha elogiado a los organizadores, que se pasan "un año trabajando" en el evento y ha reivindicado la importancia de "un día de pertenencia" para los vecinos de todas las comarcas.

Por su parte, el representante de Caja Rural, Sergio Esteban, ha reconocido la suma de esfuerzos y esta labor de organización que hay detrás y que requiere "de muchas manos que trabajan para hacerlo posible".

A continuación, las representantes de la Asociación El Valle de Valer de Aliste han desgranado el programa de actos que arrancará con una exhibición de la Danza del Paloteo de Tábara el viernes a las 20.00 horas y que tendrá su cartel principal en la jornada del sábado, con actividades desde las ocho de la mañana hasta la madrugada.