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SALAMANCA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido en la madrugada de este domingo, 29 de noviembre, tras volcar su turismo en la calle Ignacio Ellacuría de Salamanca, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 0.39 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que alertaba de del accidente, de que el turismo estaba volcado de lado, a la altura del número 93 de la mencionada calle, y el ocupante del mismo requería asistencia sanitaria.

El 112 ha avisado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar para atender al herido, quien finalmente ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca.