Los vinos de la DO León alcanzan su tercer 'excelente' consecutivo en la calificación de la añada 2020

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, encabeza la cata de calificación de la añada 2020 de la DO León. - DO LEÓN

LEÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen León ha alcanzado para la añada 2020 de sus vinos la calificación de 'excelente' que ya había conseguido en las de 2018 y 2019 y anteriormente, también de manera consecutiva, en las de 2014 y 2015.

Lo ha hecho, además, con la más alta puntuación posible: cero puntos en un baremo inverso en el que esa referencia numérica marca la excelencia al no sumar defectos penalizadores, según el comunicado de la DO León y recogido por Europa Press.

Lo ha decidido así un comité calificador integrado por directores técnicos de otras denominaciones de origen, enólogos que desarrollan su actividad en distintas zonas de producción, periodistas especializados y presidentes de asociaciones relacionadas con la actividad vinícola y el consumo en general.

La calificación de la añada 2020, que se ha celebrado en el Nimú Azotea (Hotel Conde Luna-León), con la presencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y recuperando el carácter público que siempre ha tenido.

El comité de calificación, de marcado perfil técnico y externo, lo constituyeron en esta ocasión los catadores Javier Pérez Andrés, periodista y comunicador; Pablo Franco, director técnico de la DO Rioja; Agustín Alonso, director técnico de la DO Ribera del Duero, y Olga Verde, enóloga que desarrolla su actividad en la DO Bierzo y además es presidenta de Bierzo Enoturismo.

También José Manuel Ferreira, enólogo que desarrolla su actividad en la DO Bierzo; Lucía Cuervo, enóloga con actividad en la DO Toro y la DO León; Francis Giganto, enólogo en la DO León; Ramón Villa, presidente de la Asociación Leonesa de Gastronomía; Martín Méndez, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, y Marcos Vidal, sumiller y hostelero.

El comité de calificación ha tomado como referencia para la evaluación de la cosecha tres vinos blancos de uva Albarín y tres rosados y también tres tintos de Prieto Picudo, las dos variedades autóctonas con las que prácticamente todas las bodegas adscritas al Consejo Regulador elaboran sus monovarietales de alta calidad.

Precisamente la gran viveza, la limpieza y pureza y el marcado carácter varietal han sido los aspectos más valorados por el jurado en una calificación este año tardía para el perfil de vinos que se elaboran en esta zona de producción del sur de la provincia, en este caso a partir de una vendimia de escasa producción que no llegó a alcanzar los tres millones de kilos.