VOX y UPL achacan la muerte de un hombre en Salamanca a la inhalación de humo en la extinción del fuego de Cipérez

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, y el procurador de UPL Luis Mariano Santos han achacado la muerte de un hombre de 45 años en Salamanca a la inhalación de humo por su participación en las labores de extinción del incendio forestal de Cipérez, en la provincia de Salamanca, que permanece activo y en nivel 0, aunque llegó a nivel 2 el pasado viernes 15 de agosto.

Ambos representantes se han referido a este fallecido como la cuarta víctima de los incendios que han asolado Castilla y León en las últimas semanas durante sus intervenciones ante la Diputación Permanente de las Cortes en las que se vota la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante el Pleno para dar cuenta de su gestión en los fuegos.

En concreto, Hierro, visiblemente emocionado, ha expresado su "consternación y dolor" por el fallecimiento de J.S.V., arqueólogo de 45 años, y ha recordado su relación personal con él, con quien trabajó en Castillo de Cornatel. "Era un tío estupendo", ha recordado, al tiempo que ha lamentado haber sido él mismo quien tuvo que comunicar la noticia a compañeros de profesión.

En su intervención, el portavoz de Vox ha cargado contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por no haber comparecido personalmente en las Cortes para dar explicaciones de los incendios. "De los diez minutos que tenemos, sobran diez, porque tenía que haber sido él el primero en venir a dar explicaciones a los representantes de los ciudadanos", ha reprochado.

Por su parte, el portavoz de la UPL en las Cortes de Castilla y León también se ha referido a la muerte de este hombre, al que ha situado como la cuarta víctima de los incendios, tras recordar a los dos fallecidos por el fuego de la vertiente leonesa del incendio de Molezuelas (Zamora) y el tercero en el de Llamas de Cabrera (León).

"Por desgracia ya podemos hablar de cuatro víctimas", ha señalado Santos al inicio de su intervención en la Diputación Permanente, en la que ha expresado sus condolencias por las pérdidas humanas y ha subrayado que la cifra es "mucho, aunque probablemente menos de lo que podríamos estar lamentando".