VTLP pedirá una auditoría de Ideva para esclarecer el destino de casi seis millones de euros de dinero público - VTLP

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha anunciado solicitará una auditoría de todos los gastos de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (Ideva) para esclarecer el destino de casi seis millones de euros de dinero público.

Así lo ha trasladado la portavoz de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita, después de la aprobación del presupuesto de Ideva para 2027, que se ha presentado "sin una memoria de actividades que explique y justifique las actuaciones previstas, concrete los objetivos que se quieren alcanzar o permita conocer los resultados de las iniciativas desarrolladas durante 2026".

El objetivo, ha sostenido Anguita, es conocer con detalle cómo se utiliza el dinero público, qué actividades se financian y, sobre todo, qué resultados tienen esas inversiones y qué impacto real generan en las empresas y en el desarrollo económico de la ciudad.

Para la formación, "no tiene sentido volver a aprobar partidas económicas y repetir convenios y actividades sin disponer antes de una evaluación de lo que se ha hecho y de los resultados que se han conseguido".

Anguita considera que no se puede destinar una cantidad tan importante de dinero público sin información suficiente sobre su utilización y sus resultados.

"Hablamos de casi seis millones de euros que el Ayuntamiento destina a promover el tejido empresarial, apoyar la innovación 1 y favorecer el desarrollo económico de Valladolid", ha ahondado la portavoz del grupo, al tiempo que ha asegurado que no tiene información que permita saber qué consigue esa inversión, qué beneficios genera para las empresas de la ciudad o si las actuaciones que se financian cumplen realmente los objetivos para los que se pusieron en marcha.

Anguita también ha explicado que la documentación que el Ayuntamiento ha presentado para el presupuesto de 2027 "tampoco permite hacer un seguimiento adecuado de la gestión realizada durante este año".

"No sabemos qué parte del presupuesto se ha ejecutado, qué resultados han tenido las actividades financiadas ni con qué criterios se decide mantenerlas un año más. Tampoco tenemos datos que permitan valorar si están funcionando o si sería más conveniente dedicar esos recursos a otras iniciativas", ha apostillado.

Por este motivo, Valladolid Toma la Palabra considera necesario revisar en profundidad la gestión económica de Ideva y disponer de toda la información sobre sus gastos, los convenios que mantiene, las actividades que financia, el grado de ejecución de su presupuesto y los resultados obtenidos.