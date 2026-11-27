VTLP critica el gasto de siete millones de euros en luces de Navidad mientras hay pendiente reparaciones "urgentes". - VTLP

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado el "excesivo" gasto en iluminación navideña durante los próximos cuatro años que asciende a siete millones de euros, un desembolso "desproporcionado" mientras

hay "necesidades más urgentes en la ciudad", como reparaciones "urgentes" en colegios, pabellones y centros cívicos.

La portavoz de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita, ha cuestionado las decisiones del equipo de Gobierno de PP y Vox sobre la iluminación para esta Navidad en calles como Santiago, donde se evidencia "un modelo de gasto que no responde a las necesidades más urgentes de la ciudad".

"Pensamos que este despliegue de luces y este despliegue de dinero es excesivo. Se puede iluminar Valladolid y disfrutar de la Navidad con mucho menos dinero", ha afirmado Anguita.

Asimismo, ha recordado que los siete millones de euros comprometidos durante los próximos cuatro años podrían destinarse a resolver problemas que afectan directamente al día a día de la ciudadanía, según ha trasladado el grupo municipal en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, la portavoz ha puesto el foco en las "deficiencias" de mantenimiento de numerosos equipamientos públicos. "Necesitamos solucionar las goteras en los pabellones deportivos, las goteras en los centros cívicos y las humedades y filtraciones en los colegios públicos de Primaria", ha subrayado sobre las reparaciones que "son mucho más urgentes que el gasto de siete millones de euros en luces".

"Es un despropósito y un despilfarro con el que no estamos de acuerdo. No es necesario este gasto para disfrutar de la Navidad en Valladolid", ha concluido Anguita.