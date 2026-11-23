El presidente del COMA, Albert Dorca (a la izquierda) firmando el convenio junto al presidente de la OMC, Tomás Cobo. - COMA

El acuerdo busca impulsar la formación y facilitar la acreditación europea

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Médicos de Andorra (COMA) y la Organización Médica Colegial de España (OMC) han firmado un convenio de colaboración que permitirá ampliar la oferta de formación para los médicos del Principado.

Según ha informado el COMA en un comunicado este lunes, el acuerdo también facilitará la acreditación europea de una parte de los cursos que organiza el organismo, y disponer de un nuevo marco de consulta en materia de ética y deontología profesional.

El acuerdo abre la puerta a que las actividades formativas del COMA puedan obtener acreditación europea a través del sistema de la OMC, hecho que permitirá reconocer la formación de acuerdo con estándares europeos y dar más valor tanto a la participación de los médicos como al trabajo de los docentes.

También facilitará el acceso de los colegiados a cursos y formaciones especializadas, ampliando las oportunidades de actualización profesional.

A la vez, se ha previsto que la formación que organiza el COMA se pueda proyectar fuera de Andorra a través de formatos telemáticos, dando visibilidad a los programas y a los profesionales que participan en ellos.

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

En el ámbito de la ética y la deontología, la colaboración permitirá al COMA contrastar criterios y consultar las experiencias de la OMC ante casos complejos, respetando la normativa andorrana y las competencias propias del colegio del Principado.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la junta del COMA para mejorar los servicios que ofrece a los colegiados y contribuir a hacer de Andorra un país "atractivo" para ejercer la medicina.