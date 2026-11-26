Archivo - Vista de la sede central de MoraBanc en Andorra la Vella. - MORABANC - Archivo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

La agencia de calificación Fitch ha mejorado la calificación de MoraBanc de 'BBB-' a 'BBB' con perspectiva estable "en reconocimiento del fortalecimiento de su modelo de negocio y la solidez de su perfil financiero".

MoraBanc ha explicado en un comunicado este jueves que Fitch ya revisó al alza la perspectiva del banco de 'estable' a 'positiva' en junio de 2025, lo que "confirma la evolución favorable del Grupo".

La agencia de calificación ha señalado la estrategia de crecimiento en España como uno de los factores clave de la mejora del rating, ya que ha permitido diversificar la actividad de la entidad y reforzar su modelo de negocio.

El consejero delegado del banco, Lluís Alsina, ha destacado la "tendencia positiva de MoraBanc a lo largo del tiempo" y ha dicho que lleva 10 años mejorando el beneficio.

"Tenemos la hoja de ruta clara y, con el esfuerzo de los equipos, estamos alcanzando los objetivos", ha añadido Alsina.