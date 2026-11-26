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ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 (EUROPA PRESS)

La agencia de calificación Fitch ha mejorado la perspectiva de Creand de 'estable' a 'positiva' y ha mantenido la calificación en 'BBB-'.

Fitch ha explicado en un comunicado este jueves que la mejora de la perspectiva se debe a la previsión de que la entidad operará con ratios de capital mayores.

Además, considera que los entornos en Andorra y España ayudarán a mantener la situación financiera del banco, incluyendo el fortalecimiento del marco de estabilidad financiera de Andorra.