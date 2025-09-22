Las Muns entra en Alemania y abre locales en Mallorca y el aeropuerto de Barajas (Madrid)

Un establecimiento de la cadena Las Muns. - LAS MUNS

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cadena de empanadas gourmet Las Muns ha anunciado que ha impulsado su expansión internacional con la entrada en Alemania y la apertura de nuevos locales en Mallorca y el aeropuerto de Barajas (Madrid), informa en un comunicado este lunes.

La empresa ha firmado un acuerdo de máster franquicia en Alemania con un grupo que le permitirá "operar en todo el país", y el cofundador de la compañía Mariano Naljes ha señalado que Alemania es un mercado estratégico y atractivo.

Actualmente, Las Muns tiene 50 puntos de venta en España y está presente en Canadá con tres tiendas, así como en Lisboa, Oporto (Portugal), Andorra y Milán (Italia).