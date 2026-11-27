Torrent del Lluc - ACA

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha formalizado el contrato, por un importe superior a los 90.000 euros, para la mejora ambiental del tramo del Torrent del Lluc entre Santa Oliva y El Vendrell, en la comarca del Baix Penedès (Tarragona).

El proyecto se enmarca en el compromiso de recuperar ambientalmente la cuenca de la Riera de la Bisbal, informa la ACA en un comunicado de este viernes.

El tramo sobre el que se actuará está condicionado por la ocupación del espacio fluvial, el vertido de runas y otros residuos, la alternación de la morfología del cauce y la presencia de "abundantes núcleos de vegetación exótica".

Todos estos elementos provocan el "empeoramiento" de su calidad ambiental, y el proyecto deberá definir cuáles son las actuaciones más adecuadas.

Hay un plazo de 10 meses para redactar el proyecto, con una primera fase de recopilación de información y análisis de la situación actual, y una segunda que planteará "distintas alternativas" para la recuperación morfológica y la mejora ecológica.

Estas 2 fases culminarán en una última, que determinará a nivel constructivo la alternativa finalmente escogida.