Acave prevé un aumento de entre un 5 y un 10% en la contratación de viajes en Navidad

Archivo - Una mujer camina con su maleta en una cita en el aeropuerto de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La patronal del sector de las agencias de viajes españolas Acave prevé una temporada de Navidad con un aumento de la contratación de viajes de entre un 5% y un 10% respecto a 2024, en base a los resultados de su encuesta anual, informa este miércoles en un comunicado.

Un 75% de las agencias encuestadas afirma que, al margen de la facturación, la rentabilidad media del conjunto del año ha subido respecto a 2024, y el 25% restante considera que se ha mantenido en los niveles de 2024.

Según el presidente de ACAVE, Jordi Martí, esto "demuestra que el sector de las agencias sigue manteniendo la relevancia y confianza de los viajeros a la hora de reservar sus vacaciones", a pesar de los escenarios de incertidumbre a nivel internacional, indica.

Para el conjunto de 2025, los resultados de la encuesta apuntan a un crecimiento medio en la contratación de viajes de entre un 8 y un 10% con respecto al año pasado.

La encuesta registra la consolidación de la tendencia a reservar los viajes con antelación: según un 80% de las agencias encuestadas, la mayoría de sus clientes ha contratado sus viajes en 2025 con un mínimo de 3 meses de antelación por conseguir mejores precios y condiciones.

Para estas vacaciones de Navidad, los productos más demandados por los viajeros españoles son principalmente las escapadas a capitales europeas de zonas y países como Alsacia, Bélgica y Alemania para disfrutar de los mercados tradicionales, y ganan peso destinos más lejanos para ver las auroras boreales: Laponia e Islandia.

DESTINOS FAVORITOS

Londres, Roma y Nueva York se mantienen como destinos favoritos para estas fechas, pero suben también las reservas a destinos como Dubai o Abu Dhabi.

Por lo que se refiere a destinos que siguen siendo una oportunidad en buen precio para estas fiestas, destacan Turquía, Jordania, Marruecos, Túnez y Egipto.