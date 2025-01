Álvarez (UGT) insta a los partidos políticos a tener en cuenta las necesidades de los pensionistas

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que el momento político actual no es fácil, pero que "el de los pensionistas a la hora de ir a comprar, tampoco", en referencia al 'no' de Junts y el PP al decreto de las pensiones, por lo que ha pedido al Gobierno central que tenga en cuenta sus necesidades.

"La pelota está en el tejado del PP, está en el tejado de Junts, está en el tejado de las fuerzas políticas de nuestro país", ha asegurado en una declaración a los medios durante su visita a la Casa Seat de Martorell (Barcelona) este miércoles.

También ha aconsejado a los grupos parlamentarios que piensen que hay "11 millones de jubilados y pensionistas que no van a entender que no suban su pensión porque hay una mayoría que no está de acuerdo" y ha afirmado que son las organizaciones sindicales las que han trabajado con el PP para que este posibilite la aprobación del decreto.