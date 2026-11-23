Póster de homenaje a 3 personajes populares de La Rambla de Barcelona. - AMICS DE LA RAMBLA

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación barcelonesa Amics de La Rambla ha presentado el póster 'La Rambla Superstars', obra del alumno de Elisava-Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona Gerard Bonals, en el que homenajea a 3 personajes populares del emblemático paseo: Fructuós Canonge, Dolors Bonella 'La Moños' y Carlos 'Johnny' Doménech 'El Sheriff de la Rambla'.

"A largo de la historia de la calle, es la gente la que la ha llenado de vida, quién ha marcado el carácter y la fuerza de la Rambla", informa la entidad en un comunicado este lunes.

También ha explicado que la iniciativa rinde homenaje a la cartelería publicitaria que ha sido parte del paisaje visual de la la Rambla.

Ha añadido que se trata de una colaboración público-privada "pionera en la ciudad" al sumarse la entidad con GetYourGuide, el principal portal en línea de experiencias, para impulsar actividades para promover un cambio de relato en esta calle.

El proyecto llamado 'La Rambla, un nou model de turisme urbà' consta de 7 líneas de actuación para el período 2023-27 y busca fortalecer la imagen del paseo y "devolver la Rambla a los barceloneses".

PERSONAJES POPULARES

La asociación ha recordado que Canonge fue uno de los limpiabotas de la plaza Reial, donde comenzó a hacer trucos de magia a sus clientes hasta que se convirtió en un "prestidigitador de fama mundial".

Sobre 'La Moños' ha afirmado que es el personaje "más conocido y querido" de la Rambla y que su popularidad fue tan grande que llegó a convertirse en un símbolo de la ciudad.

Por su parte, 'Johnny' Doménech emigró en los años 60 a Barcelona donde se convirtió en el 'Sheriff de La Rambla' por su pasión por las películas del Oeste que ofrecía en Can Pistoles, convirtiéndose en uno de los personajes "inolvidables" para diferentes generaciones.