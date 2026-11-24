La jornada Tribuna ImmoLegal 2026 celebrada este martes en Barcelona - API

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya han pedido "seguridad jurídica y sanciones proporcionadas" ante lo que describen como un cambio constante de normas de vivienda, informan en un comunicado este martes.

Lo han hecho en el marco de la jornada Tribuna ImmoLegal 2026, que se ha celebrado este martes en Barcelona y ha reunido a responsables de la Generalitat y juristas para "analizar el impacto de la nueva normativa de vivienda en el día a día de los profesionales".

Según la entidad, dichos cambios en la normativa han generado un aumento de las solicitudes de asesoramiento jurídico que han recibido los API, con 12.745 en 2025 y 12.745 en el ejercicio en curso, frente a las 8.000 consultas recibidas en 2023.

Durante el evento, la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (Aic), Montserrat Junyent, ha apuntado que hay una "intensidad normativa" en el ámbito de la vivienda y que algunas de las obligaciones admiten interpretaciones diferentes, pese a lo que, ha afirmado, que su incumplimiento puede conllevar consecuencias económicas muy elevadas.

La jornada ha contado también con una mesa de debate que ha contado con participantes institucionales y otra con expertos del mundo de la justicia sobre "los efectos de las medidas en las operaciones del día a día".