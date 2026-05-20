Audi aumenta en un 3,5% las ventas de su gama electrificada desde enero de 2026

Rueda de prensa de Audi en Barcelona con su Product Manager Marc García - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Audi ha aumentado un 3,5% las ventas de su gama electrificada (PHEV+BEV) desde enero de 2026 respecto al año anterior y prevé que el 40% de todas las ventas a cierre del ejercicio corresponda a este tipo de vehículos.

Lo ha explicado el director de ventas de Audi, Paolo Prinari, este miércoles en rueda de prensa en Barcelona para presentar la gama electrificada de la compañía, en el marco de su gira por distintas ciudades españolas para presentar esta gama entre mayo y junio.

La marca ha registrado, desde enero, una cuota de mercado de un 10% con el híbrido enchufable (PHEV) y ha crecido en un 65% con el automóvil 100% eléctrico (BEV).

Prinari ha destacado que, en PHEV, Audi es la segunda marca del mercado en términos de volumen, con esta cuota del 10%: "Las cosas se están haciendo bien, hay una estrategia clara".

Así, Audi se sitúa en el top 3 de marcas en el mercado con toda su gama electrificada: "Seguiremos incrementando este porcentaje. La hoja de ruta está marcada".

Por su lado, el Product Manager Marc García ha afirmado que entre 2024 y 2026 Audi ha tenido la "mayor ofensiva de lanzamientos", con 30 modelos nuevos, y ha destacado el lanzamiento de A2 e-tron en su versión 100% eléctrica para este otoño.

"Estamos mejorando significativamente los modelos de Audi y en promedio estamos superando en 30 kilómetros la autonomía de la competencia y la promedio del mercado", ha asegurado, ya que prácticamente todos los modelos PHEV superan los 100 kilómetros de autonomía.

ECOSISTEMA DE ELECTROMOVILIDAD

García ha destacado que Catalunya es la comunidad autónoma líder en cuanto a infraestructura de carga, con 11.888 puntos de carga, mientras que España cuenta con 55.077 puntos.

También ha explicado que en Audi ofrecen un cargador de forma gratuita junto al coche y la tarjeta 'Audi charging', que permite acceso a más de 900.000 puntos de recarga en Europa y 25.000 en España.

Además, ha valorado que Audi puede optar a la maxima bonificacion del Plan Auto+ (EEE): "Tenemos una gama muy completa que nos permite ser elegibles para este plan".

GAMA ELECTRIFICADA DE AUDI

Actualmente, la gama 100% eléctrica de Audi se compone de unos nueve modelos que ofrecen una horquilla entre los 430 y 540 kilómetros de autonomía homologada compuesta por los modelos Audi A6 y S6 en sus configuración berlina, y los modelos Q4, Q6 y SQ6 en sus versiones e-tron y Sportback en el segmento SUV.

La gama más deportiva se integra por medio del Audi e-tron GT quattro, del Audi S e-tron GT, el Audi RS e-tron GT y el Audi RS e-tron GT performance.

Por su parte, la oferta en las ediciones híbridas enchufables se compone de un total de siete modelos que cubren una autonomía combinada entre los 40 y 150 km de autonomía 100% eléctrica.