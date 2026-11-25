Cartel de la jornada - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una jornada del Ayuntamiento de Barcelona conmemorará el viernes en el Museu Marítim los 20 años de su incorporación al programa Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) para reforzar la biodiversidad urbana.

La adhesión al programa ha permitido recopilar datos continuados sobre la abundancia de las diferentes especies de pájaros de la ciudad y ayuda a conocer la evolución de la fauna, explicado el consistorio en un comunicado este miércoles.

La jornada reunirá expertos, investigadores y responsables de la administración para debatir sobre el futuro de la conservación de la fauna en la ciudad.