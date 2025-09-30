Bookline cierra una ronda Serie A de 3,5 millones para acelerar su expansión internacional

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bookline, la startup especializada en agentes de inteligencia artificial (IA) para restaurantes, hoteles y campings, ha cerrado una ronda Serie A de 3,5 millones de euros para acelerar su expansión internacional, informa en un comunicado este martes.

La voluntad de la empresa es crecer en el sur de Europa y en Latinoamérica e impulsar el desarrollo de nuevos productos destinados a mejorar la rentabilidad en las empresas del sector.

La operación ha sido liderada por ICF Capital, junto a Sabadell Venture Capital y Faraday Venture Partners, que "aportarán su dilatada experiencia en el impulso de proyectos tecnológicos de alto crecimiento".

El fundador de Bookline, Joan Salvatella, ha explicado que el objetivo es "seguir innovando" para mejorar la rentabilidad de sus usuarios y, textualmente, aprovechar las oportunidades que les da el contacto directo con el cliente.

Además de esta expansión, la startup prevé destinar fondos a ampliar su plantilla y a desarrollar su tecnología "con un fuerte énfasis en inteligencia artificial aplicada a la hospitalidad".