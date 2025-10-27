Casa Seat expone el primer 'showcar' del Gen3 Evo de Cupra Kiro

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casa Seat expone hasta el 6 de noviembre el primer 'showcar' del Cupra Kiro, con el Gen3 Evo, el monoplaza 100% eléctrico con el que compite el equipo en Formula E.

El bólido "encarna el ADN de Cupra" y muestra la visión de futuro para el automovilismo de Cupra, informa en un comunicado este lunes.

El director de Cupra Racing, Xavi Serra, ha explicado que este vehículo "representa el presente y futuro de la competición eléctrica" y que mostrar el coche en Casa Seat permite acercar la Fórmula E al público.