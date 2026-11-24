La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha tenido conocimiento este martes del despliegue de 192 nuevas unidades judiciales y 95 plazas de fiscal en Catalunya entre 2024 y 2028, una ampliación que permitirá aumentar la planta judicial en un 22,2%, pasando de 866 a 1.058 unidades judiciales, así como elevar la plantilla de 424 a 519 fiscales, con una inversión prevista de 8 millones de euros.

En un comunicado tras el Consell Executiu de este martes, el Ejecutivo ha informado de que la expansión, la mayor en dos décadas, es consecuencia de la entrada en vigor del Real decreto 996/2026, que se suma al Real decreto 559/2026 y refuerza la capacidad de respuesta de la Administración de justicia ante el aumento de la litigiosidad.

De las 192 nuevas unidades judiciales, 91 se crearán hasta diciembre de 2027 y 96 durante 2028, que se suman a las 5 unidades especializadas de violencia sobre la mujer (VIDO) y violencia contra la infancia (VIA) que entraron en funcionamiento en 2025.

En paralelo, el despliegue conlleva la incorporación de unos 650 funcionarios de la Administración de Justicia y la suma de 95 nuevos fiscales (35 entre 2026 y 2027, 47 en 2028 y 13 que ya se incorporaron entre 2024 y 2025) de los cuales 35 corresponderán a la Fiscalía Provincial de Barcelona y 23 a secciones territoriales.

También contempla la separación de las secciones civiles y de instrucción de los partidos judiciales con dimensión suficiente, así como completar la comarcalización delos juzgados VIDO en Badalona-Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y Barcelona-L'Hospitalet de Llobregat, mientras que los 8 millones de inversión se ejecutarán entre 2026 y 2027 para obras, equipamientos y logística.