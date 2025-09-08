CC.OO. lamenta 52 muertes en accidentes laborales en Catalunya hasta julio, 16 más que en 2024

Archivo - Obreros en el Metro en Camp de la Ferro durante una visita al macropozo de las Líneas 9 y 10 de Metro, en el barrio de la Sagrera de Barcelona, a 9 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO ha criticado en un comunicado este lunes que 52 personas hayan perdido la vida en accidentes laborales en Catalunya hasta julio, 16 más que el año pasado, y que 120.131 sufrieran alguna lesión, según los datos del Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

El sindicato subraya que las cifras muestran un escenario "poco favorable" en lo relativo a la siniestralidad laboral porque no se han reducido los accidentes 'in itinire' y se ha producido un incremento de personas que han perdido la vida mientras trabajaban (un 44,44% más que en el mismo periodo del año anterior).

Añaden que también se ha registrado un aumento de un 136,66% de accidentes mortales "traumáticos", lo que supone que la mitad de los decesos dentro de la jornada laboral se deben a causas básicas de seguridad, fáciles de detectar y de prevenir.

En este sentido, critican que, según los datos de la Generalitat, solo el 34,61% de las empresas catalanas hayan completado el ciclo preventivo en relación a riesgos de seguridad y solo el 5,5% respecto de los psicosociales.

Por último, señalan que los 56.344 accidentes laborales notificados durante los primeros siete meses del año suponen un aumento del 23,97% respecto del mismo periodo de 2012 (se registraron 45.449), cuando empezó la curva creciente de siniestralidad.