Cementos Molins distribuirá un dividendo de 0,55 euros brutos el 18 de diciembre

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sociedad Cementos Molins distribuirá un dividendo de 0,55 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio 2025, que se hará efectivo el 18 de diciembre.

Las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo a partir del 16 del mismo mes, informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) en un comunicado de este miércoles.

El dividendo tiene una retención del 19% --salvo cuando no proceda según la normativa vigente--, por lo que el neto por acción será de 0,4455 euros por título.