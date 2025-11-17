Cirsa compra el 50% del Gran Casino de la Mamounia en Marrakech (Marruecos)

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cirsa ha anunciado que ha comprado el 50% del Gran Casino de la Mamounia en Marrakech (Marruecos) a través de su subsidiaria Cirsa International Business Corporation, informa este lunes en un comunicado.

El casino se ubica en el recinto del Hotel La Mamounia, un hotel de lujo en la ciudad de Marrakech, "que se posiciona constantemente entre los mejores hoteles de lujo del mundo".

La empresa ha explicado que la operación se alinea con el foco estratégico en el crecimiento selectivo en localizaciones clave y reafirmará su compromiso a largo plazo con el país.

Ha añadido que el equipo directivo actual del casino permanecerá en el cargo y que "no se espera" que su impacto en el apalancamiento pro forma del grupo sea significativo.

Cirsa ha asegurado que el múltiplo de la operación está en línea con operaciones anteriores que ha realizado y que se ha financiado con efectivo disponible.