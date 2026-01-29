Confirmados 18 nuevos casos de peste porcina africana dentro del radio de 6 kilómetros

Archivo - Ordeig en una foto de archivo de Europa Press. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha confirmado 18 nuevos positivos de peste porcina africana (PPA) dentro del radio central de 6 kilómetros.

Al encontrarse todos dentro de la zona de alto riesgo, no se han producido cambios en las medidas ni en los radios de restricción vigentes, ha informado Ordeig en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El conseller ha remarcado que mantienen la coordinación "con el sector, expertos y ayuntamientos".