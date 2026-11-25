Plano de los itinerarios alternativos por las obras - MINISTERIO

GIRONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado el corte de la N-260 entre Vall de Bianya y Sant Joan de les Abadesses (Girona) entre el 25 y el 27 de noviembre y entre el 8 y el 11 de diciembre, en horario de 21 a 6 horas, por obras en el túnel de Collabós.

El Ministerio ha explicado en un comunicado este miércoles que los trabajos consisten en la ejecución de bulones con anclaje mediante resina y la colocación de malla electrosoldada para la protección de posibles desprendimientos superficiales de la actual capa de hormigón proyectado.

Además, y con el fin de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios de la vía, el tráfico se mantiene de modo alternativo por uno de los carriles de circulación entre las 7 y las 17 horas, y se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados.