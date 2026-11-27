Cupra City Garage Madrid. - CUPRA

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cupra City Garage Madrid ha organizado un calendario de Adviento con 24 personalidades que "han dejado huella" en 2026, en el marco de la programación navideña del espacio, explica en un comunicado este viernes.

En la primera edición del calendario, en el escaparate de Cupra City Garage Madrid se podrán descubrir 24 personalidades de ámbitos como la cultura, el deporte, la gastronomía, el entretenimiento, el arte y la ciencia, lo que lo convertirá "en una ventana al talento y una invitación a descubrir a quienes brillan con luz propia".

Desde este viernes y hasta el 5 de enero, la programación del espacio también combinará actividades para todos los públicos y propuestas interactivas, lo que incluye la proyección del documental dirigido por Luc Jacquet 'Viaje al fin del mundo' o el Scalextric Cupra.