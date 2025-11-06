Daniel Cortina, nuevo secretario general y director de Estrategia de Seat y Cupra

El secretario general y director de Estrategia de Seat y Cupra, Daniel Cortina. - SEAT

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Daniel Cortina ha sido nombrado nuevo secretario general y director de Estrategia de Seat y Cupra con el objetivo de liderar una estrategia basada en "aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento" y afrontar los retos que se presentan para ambas marcas, informan en un comunicado este jueves.

En concreto, liderará de manera integral la estrategia global de la compañía y deberá definir "la visión estratégica" de la empresa, así como integrar la sostenibilidad como eje central y marcar la hoja de ruta de producto.

El nuevo secretario general forma parte de la empresa desde 1999 y ha ocupado varios cargos de responsabilidad, y desde 2021 era el director de Calidad Corporativa.

El ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha señalado que el actual es "un momento decisivo" para la empresa y ha señalado la necesidad de contar con, literalmente, una estrategia sólida y coherente.

ARANTXA ALONSO

La empresa también ha nombrado a Arantxa Alonso como nueva directora de Calidad Corporativa, en sustitución de Cortina, y su cometido será liderar el desarrollo de la estrategia de calidad y servicio.

Será responsable de garantizar la eficacia del sistema de calidad, el cumplimiento de certificaciones clave y representar a la marca en el Consejo de Calidad del Grupo Volkswagen.

Alonso cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo del marketing y la gestión dentro del sector de la automoción y trabaja en Seat desde 2005, y hasta ahora era la 'brand officer' de Seat.