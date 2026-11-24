La delegada del Govern en Francia y nueva representante ante la Unesco, Eva Doya. - GOVERN

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern en Francia, Eva Doya, ha sido nombrada para ser la representante de Catalunya en la Unesco, una presencia "inédita" en esta organización, que se alcanza dando cumplimiento al acuerdo con el Gobierno para que la Generalitat tuviera presencia en esta institución.

Según ha informado el Govern en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, Doya se integrará como consejera en la representación permanente de España ente la Unesco, situada en París, y compaginará este cargo con el de delegada.

Participará en los mismos debates y grupos que el resto de consejeros miembros, así como en todos los trabajos, reuniones y conferencias de la organización para defender los intereses de Catalunya en coordinación con el resto de la representación española.

Destacan que "Catalunya tendrá una incidencia directa en todos los asuntos que le afecten y formen parte de su ámbito competencial", y el Govern añade que establecerán un mecanismo de consulta a expertos catalanes, tanto del propio Ejecutivo como de la sociedad civil, sobre la programación de actividades de la Unesco.

Doya es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y por la Sciences Po Paris, y tiene un master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Warwick.