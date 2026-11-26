El escritor Sergi Pàmies y el editor Jordi Cornudella, en la presentación de 'Un infart de miocardi' de Josep Pla - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Destino ha publicado en catalán y castellano 'Un infart de miocardi' de Josep Pla, un texto que hasta ahora se incluía en uno de los volúmenes de la Obra completa y que no se había publicado "suelto" en el que el escritor describe la experiencia del infarto que sufrió en 1972 y que se acompaña de un prólogo de Sergi Pàmies.

Pla escribió poco después tres artículos en castellano que se publicaron en la revista 'Destino' y a final de año elaboró en catalán el grueso del relato, al que sumó en 1973 unas páginas más que corresponden a un nuevo artículo en castellano: en 1974, el relato se incluyó en 'Notes per a Sílvia', el volumen 26 de la Obra completa planiana.

El editor Jordi Cornudella ha explicado que 'Un infart de miocardi' no se había publicado "suelto" y no había llegado al público general, más allá del lector de la Obra completa de Pla.

Ha dicho que es un libro "muy interesante" para seguidores de Pla y no seguidores, también para los médicos, y ha subrayado que cada libro del escritor que se publica consigue nuevos lectores, una muestra de su capacidad de vigencia.

PÀMIES

Pàmies ha explicado que es un libro que intentó leer cuando tenía unos 17 años, y ha bromeado que el invitarle a hacer un prólogo sobre un texto que trata el infarto hace pensar que está "en zona de riesgo".

El escritor ha subrayado que es lector y admirador de Pla "con subidas y bajadas", pero no de aquellos que pregonan la irrefutabilidad del autor, y ha señalado que el texto es extraordinario.

Sergi Pàmies ha afirmado que los textos que le interesan más son aquellos que tienen "máxima frivolidad y máxima experiencia", como en el caso de 'Un infart de miocardi', por su verosimilitud, talento y estilo al describir el infarto.

El escritor ha subrayado que tiene preferencia por los artículos de Pla y sufrió un "enganche adictivo como si fuera fentanilo" con los 'Homenots', pero ha admitido que no pudo acabar 'El quadern gris'.