Detenidos 3 especialistas en robos en tiendas de Tarragona con productos valorados en 3.200 euros

Publicado: miércoles, 12 noviembre 2025 13:34

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado en Creixell (Tarragona) a dos hombres y una mujer especializados presuntamente en robos en establecimientos de la zona del Tarragonès y a quienes se incautaron productos valorados en más de 3.200 euros, informan en un comunicado este miércoles.

Los mossos se desplazaron a un establecimiento donde los responsables explicaron que unos desconocidos podían estar actuando en la zona, y poco después localizaron un vehículo con tres ocupantes que se ajustaban a las descripciones de autores de hurtos en mínimo tres superficies comerciales de Torredembarra y Altafulla (Tarragona).

Al registrar el coche, localizaron una gran cantidad de alimentos envasados con su etiqueta correspondiente dentro de bolsas de basura, depositados en un maletero a temperatura ambiente y sin ningún recipiente térmico que mantuviera las condiciones de frío.

También encontraron latas de conservas, café, bebidas diversas, chucherías y tabletas de chocolate, así como piezas de ropa y calzado.

Los detenidos dieron argumentos incongruentes y contradictorios y no pudieron aportar ningún recibo para demostrar que habían comprado estos productos.

Finalmente, los mossos constataron que la mujer tenía antecedentes por los mismos delitos y determinaron que los otros dos hombres se limitaban a distraer a las víctimas o asegurar la huída del lugar, por lo que pasaron a disposición judicial este domingo.

