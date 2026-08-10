Disney+ y Netflix amplían sus doblajes en catalán por el convenio entre Política Lingüística y 3Cat

El catálogo de películas dobladas al catalán incluye 'Mary Poppins' - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Disney+ y Netflix amplían su catálogo con nuevos doblajes en catalán gracias al convenio entre la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat y 3Cat, informa el Govern este lunes en un comunicado.

Estas incorporaciones se suman a las que en los últimos meses han realizado otras plataformas como HBO Max o Filmin, y forman parte de la estrategia que impulsa el Departamento para incrementar la oferta audiovisual en catalán en los servicios de streaming.

Desde 2023, el Departament ha distribuido numerosos audios de 3Cat a diversas plataformas con el objetivo de que el catalán "esté cada vez más presente como opción de idioma para ver películas y series en casa".

Esta línea de acción se complementa con otras actuaciones, como las líneas de ayudas al doblaje y la subtitulación de largometrajes y series, el convenio con Movistar+ para la subtitulación de películas y series de estreno, la cartelera de cine en catalán o el programa CI.

DISNEY+

El nuevo lote de Disney+ incluye una treintena de películas de géneros y épocas diversas, desde clásicos familiares hasta comedias, dramas y cine de acción.

Entre los títulos principales se encuentran 'Mary Poppins', 'Willow', 'Good morning, Vietnam', 'Moulin Rouge', 'Conan el Bàrbar' y 'Malson abans Nadal', entre otros, que se sumarán a otros títulos conocidos como 'El diable es vesteix de Prada', 'Sol a casa', 'Alien', 'El sisè sentit', 'El cigne negre' o 'Braveheart'.

Política Lingüística trabaja también para que se incorpore el doblaje catalán de 'Buscant en Nemo', una película doblada al catalán con el apoyo del Departamento con motivo de su estreno en las salas de cine.

NETFLIX

Asimismo, una treintena de nuevos audios en catalán se incorporan a Netflix, en este caso gracias a una selección de doblajes de 3Cat y Warner, como 'Batman contra Superman: L'alba de la justícia', 'La lliga de la justícia', 'Beowulf', 'Ombres tenebroses', 'La llegenda de Tarzan', 'Quan menys t'ho esperes' y 'Sully'.

A estos se añade una selección de doblajes de Warner, con el apoyo de Política Lingüística, entre los que destacan: 'Els pecadors', 'Minecraft', 'Barbie', 'Elvis', 'Wonder Woman 1984' y 'Space Jam: Noves llegendes'.