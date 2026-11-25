Momento del encuentro - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la economía azul cuenta con 130 empresas y más de 2.150 profesionales en Tarragona, han explicado este miércoles el Ayuntamiento y el Port de Tarragona durante la I Jornada d'Economia Blava de Tarragona.

El encuentro en el Teatret del Serrallo, bajo el lema 'Retos globales, oportunitades locales', ha reunido a representantes del mundo portuario, la investigación, la empresa y la administración para debatir cómo impulsar la actividad económica vinculada al mar, informa el puerto en un comunicado.

Así, el Ayuntamiento y el Port de Tarragona analizan "por primera vez" el sector en la ciudad con su informe.

Durante la jornada se han presentado el Observatori d'Economia Blava de Tarragona y el Observatori d'Innovació i Vigilància Tecnològica de SOM-INN Port.

También se ha abordado la descarbonización, la regeneración marina y la viabilidad de los proyectos empresariales.

La primera teniente de alcalde, Montse Adán, ha afirmado que los retos del sector no se pueden abordar separando la actividad económica, la sostenibilidad y la innovación.

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha explicado los proyectos vinculados a la economía azul y los proyectos de innovación donde el enclave está centrando sus esfuerzos, como la electrificación de muelles o el proyecto de eólica flotante en el muelle de Baleares.