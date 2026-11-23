El presidente ejecutivo del Consorci del CZFB, Pere Navarro; la directora general, Blanca Sorigué, y el responsable de I+D de Capitole Lab, Albert Torres - CZFB

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en innovación en inteligencia artificial (IA) y soluciones digitales para la industria Capitole Lab se ha incorporado al DFactory Barcelona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

El presidente ejecutivo del Consorci del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, se han reunido este lunes con el responsable de I+D de la empresa, Albert Torres, para celebrar la incorporación de la compañía, ha informado el CZFB en un comunicado.

Torres ha explicado que estar en el DFactory Barcelona sitúa a la empresa "en uno de los entornos de innovación industrial más dinámicos de Europa".

Navarro ha destacado que esta incorporación refuerza el objetivo de "reunir en un mismo ecosistema empresas y talento capaces de transformar la innovación tecnológica en soluciones concretas para la industria".

Sorigué ha añadido que esta incorporación "genera nuevas oportunidades para desarrollar proyectos colaborativos y acelerar la transferencia de innovación hacia el tejido productivo".