Enerside cierra una ampliación de capital de 8 millones y da entrada a nuevos inversores

Archivo - Parque fotovoltaico Renaico de Enerside en Chile. - ENERSIDE - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Enerside ha cerrado una ampliación de capital de 8 millones de euros y ha dado entrada a nuevos inversores institucionales internacionales, informa en un comunicado este jueves.

La operación se ha realizado mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, y debe permitir a la empresa afianzar el cumplimiento de su actual Plan Estratégico 2025-2028, que prevé invertir más de 60 millones durante los dos próximos años para desarrollar su cartera de activos propios.

Se ha realizado a través de una colocación privada acelerada que se ha dirigido exclusivamente a inversores cualificados por la entidad colocadora JB Capital Markets Sociedad de Valores, y las nuevas acciones empezarán a cotizar el próximo lunes.

El precio de emisión ha sido de 2,07 euros --sumando el nominal y la prima de emisión--, que es el precio de cierre de las acciones del pasado 20 de junio, con un descuento del 10%.

Ha acudido a la ampliación "una parte relevante de los accionistas y socios de referencia de Enerside", como Laurion y Alternative Green Energy (AGE), así como fondos de Luxemburgo, Suiza, Italia y Reino Unido, además de 'family offices' españoles.