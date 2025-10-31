Enerside reduce a la mitad sus pérdidas y logra un beneficio de 4,9 millones en el primer semestre

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enerside ha reducido sus pérdidas casi a la mitad durante el primer semestre de este año en relación al mismo período de 2024, y ha situado su beneficio neto en 4,9 millones de euros, mientras que su Ebitda también ha mejorado hasta los 1,2 millones de euros frente a los casi 3 millones negativos del mismo periodo del año anterior.

"Estos resultados se explican por la reducción significativa de ingresos debido a la descontinuación de la actividad de EPC, decisión acordada por la compañía e incluida en su nuevo plan estratégico", explica este viernes en un comunicado la empresa dedicada a desarrollar proyectos de energías renovables.

En los ingresos del primer semestre de 2024 se incluía los ingresos por venta de energía del parque de Rota de Sol que se vendió a finales de 2024 a IVI Energía (Brookfield Renovables), mientras que en el primer semestre de 2025 aún no se ha contabilizado ninguna venta.

Los ingresos recurrentes generados por la actividad de IPP a través de los parques Linares y Renaico han aumentado en un 107% en comparación con el primer semestre del ejercicio anterior.

Asimismo, la descontinuación de la actividad de EPC ha permitido "reducir drásticamente" los aprovisionamientos lo que ha mejorado el margen bruto en un 103% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

GASTOS DE PERSONAL Y EXPLOTACIÓN

Los gastos de personal se han reducido un 11% y los gastos de explotación un 30% en comparación con el primer semestre de 2024, "certificando el cumplimiento de uno de los objetivos incluidos en el plan estratégico de la compañía".

El ceo de Enerside, Joatham Grange, ha valorado positivamente los resultados de este primer semestre a pesar de "un entorno de mercado complejo en el que, no obstante, la compañía está sabiendo avanzar en los planes que se había marcado en su nuevo plan estratégico".