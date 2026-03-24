ESMA debate en Barcelona la creación de un sistema de reporting integrado de fondos en la UE

Archivo - Delegación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV) en Barcelona en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Gestión de Activos de la Autoridad Europea de Valores y Mercado (ESMA, por sus siglas en inglés), se ha reunido este martes en Barcelona, en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para debatir sobre la creación de un sistema de reporting integrado de fondos en la Unión Europea (UE).

Dicha entidad está formada por responsables de las 27 autoridades supervisoras europeas de mercados de valores, y es responsable del desarrollo de las líneas de actuación del ESMA en la protección del inversor en activos financieros, según explica el supervisor español este martes en un comunicado.

Según los datos compartidos por la CNMV, los ciudadanos europeos tienen invertidos más de 25 billones de euros en estos productos financieros.

El comité del grupo de Gestión de Activos, presidido por el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, también tiene encomendado el desarrollo de los estándares técnicos, el asesoramiento a la Comisión Europea y la elaboración de recomendaciones y guías sobre la gestión de activos.

Durante la reunión, la entidad también ha analizado los resultados de su acción de supervisión sobre las funciones de cumplimiento y auditoría interna en las gestoras europeas.