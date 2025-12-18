Eurofirms nombra a Anna Golsa consejera delegada global en sustitución al fundador Miquel Jordà

Anna Golsa, nueva consejera delegada global de Eurofirms. - EUROFIRMS

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eurofirms ha nombrado a Anna Golsa nueva consejera delegada global del grupo, en sustitución al fundador y hasta ahora primer ejecutivo del grupo, Miquel Jordà, según informa la compañía en un comunicado este jueves.

La directiva, que se incorporó a Eurofirms en 2023 como directora general de servicios corporativos, asumirá el cargo a partir de enero de 2026, con el objetivo de "avanzar en la implementación del plan estratégico" del grupo hasta 2027, ha valorado la empresa especializada en la captación de talento.

Golsa ha resaltado su voluntad de impulsar el crecimiento internacional del grupo, al que se incorporó hace ahora dos años después de haber ocupado diferentes cargos directivos en empresas como Cofidis.

Jordà, por su parte, seguirá vinculado a la empresa que fundó en 1991, ahora como presidente del Consejo Asesor, y con un cargo "centrado en la supervisión estratégica y promoción de la cultura" del grupo, que cerró el ejercicio 2024 con un récord de facturación de 619 millones de euros.

"Este nombramiento responde a la necesidad de separar las funciones operativas de las propias de accionista", ha explicado Jordà, que ha puesto de relevancia la importancia de contar con una figura que acompañe la ejecución del plan estratégico y adaptación a las nuevas tendencias en un momento de expansión internacional.