La exconsellera Àngels Chacón, nueva directora general de LLYC Barcelona

Àngels Chacón (i) y María Cura (d) - LLYC

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

LLYC, compañía global de Asuntos Corporativos y Marketing, ha anunciado el nombramiento de la exconsellera de la Generalitat, Àngels Chacón, como nueva directora general de LLYC Barcelona, mientras que María Cura, socia de la firma, ocupará a partir de ahora la presidencia ejecutiva en el mercado catalán.

El movimiento "busca potenciar el crecimiento experimentado por LLYC en Catalunya, impulsando la nueva oferta integrada que incorpora tecnología, análisis de datos, inteligencia artificial, creatividad e influencia digital como pilares fundamentales", informa la compañía este jueves en un comunicado.

Chacón es licenciada en Derecho (UB), postgrado en gestión del talento en las organizaciones (UB) y especializada en Comercio Internacional (CCI); se incorporó a LLYC Barcelona en 2022 como directora de Estrategia Corporativa y su trayectoria incluye cargos en el ámbito público, como consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat y Directora General de Industria.

Con más de quince años de experiencia en el sector privado como directora de exportación, "ha aportado la compañía un profundo conocimiento del tejido empresarial e industrial catalán, así como una gran experiencia en el ámbito de los asuntos corporativos y públicos".

Por su parte, María Cura es licenciada en Derecho, se incorporó a la compañía en 2009 y en los últimos 15 años ha sido la directora general de la oficina de Barcelona: "Su gestión ha sido clave en el éxito de una operación que actualmente es una de las tres más relevantes de la firma a nivel global", asegura la firma.