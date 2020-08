Frank Torres (Nissan) ve posible un acuerdo en Barcelona si los sindicatos ceden

Usoc responde que buscarán lo mejor para los trabajadores "por responsabilidad"

El responsable de operaciones industriales de Nissan Motor Ibérica, Frank Torres, ha considerado este domingo que es posible alcanzar un acuerdo sobre el futuro de las plantas barcelonesas que la compañía defiende cerrar si los sindicatos ceden y se acercan posturas en torno a la oferta de la dirección, tras el fin del periodo de consultas sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

"Pero dar margen para negociar solo tiene sentido si las posiciones fueran cercanas, pero hoy en día están separadas", ha advertido en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, y ha cifrado esas diferencias en centenares de millones de euros.

Ha avisado de que Nissan no puede asumir "compromisos que al final no podrá realizar", y ha planteado pedir una mediación al Gobierno si no se llega a un acuerdo antes del martes, fecha en la que expira la propuesta que hizo la compañía y que incluye indemnizaciones y prejubilaciones.

Ha reclamado tener en cuenta que el interés de todos es lograr un acuerdo, por lo que las administraciones también deben poner de su parte en la negociación sobre las plantas de la fábrica de la Zona Franca y los centros de Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca (Barcelona): "Esperamos que jueguen su papel y nos ayuden".

Pero el acuerdo debe alcanzarse pronto --ha dicho-- ya que en caso contrario "no habrá producción a partir de enero de 2012, y entonces ya no habrá ninguna opción de seguir produciendo".

Los comités de empresa de Nissan rechazaron este sábado ante la asamblea de trabajadores la propuesta de Nissan, al considerar que "su guión ya estaba escrito" y que no satisface los intereses de los afectados, según un comunicado.

"TIEMPO Y PAZ SOCIAL"

En cuanto a los potenciales interesados en reindustrializar la planta, el Govern ha informado de que estas empresas piden "tiempo y paz social", según Torres.

Preguntado por si Renault es el culpable del cierre de la planta, ha dicho que "las decisiones que tome la alianza es algo que deberá hablar la alianza", mientras que las que tome Renault las deberá explicar la compañía francesa.

MIGUEL RUIZ (USOC)

En declaraciones a TV3 este domingo, el presidente de la sección sindical de Sigen-Usoc en Nissan, Miguel Ruiz, ha respondido a Torres que "por responsabilidad" los sindicatos intentarán buscar lo mejor para los trabajadores.

Se ha mostrado abierto a dialogar si aprecian en la empresa un cambio y talante negociador, "cosa que a día de hoy, por mucho que Frank Torres y la dirección lo digan, en la mesa de negociación no se ha visto así", ha mantenido.