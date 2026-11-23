Dos personas se cogen de las manos - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa impulsará la creación de un nuevo centro de cuidados paliativos para personas en situación de vulnerabilidad en Barcelona, que prevé contar con un servicio de atención de cuidados paliativos, un espacio destinado a centro de día y atender a 500 personas anualmente, informa este lunes en un comunicado.

El edificio se ubicará en la avenida Drassanes con Santa Madrona, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, con una superficie de 3.198 metros cuadrados y que hasta este año estaba ocupado por entidades sociales, ha publicado 'La Vanguardia'.

La acción se complementará con apoyo domiciliario y comunitario, que podría beneficiar a otras 350 personas cada año, y el objetivo de esta iniciativa es poder atender de forma directa e integral a personas con especial vulnerabilidad psicosocial que se encuentran en una situación de enfermedad avanzada o crónica.

El centro ofrecerá atención multidimensional e interdisciplinar, con una visión comunitaria que integre todos los recursos del sector para dar respuesta a las necesidades de la población atendida, y contará con una unidad de hospitalización, un área de día paliativa y psicosocial, así como apoyo domiciliario, que se implementará de forma gradual.

La Fundación La Caixa trabaja actualmente en el proyecto, que se desarrollará de la mano de una institución hospitalaria, y será consensuado, diseñado de manera compartida e integrado con complementariedad con los servicios existentes, y está tramitando los permisos y acuerdos necesarios para iniciar las obras del nuevo centro lo antes posible.

El proyecto parte de la experiencia del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación La Caixa, que nació en 2008 con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de final de vida, y ha atendido a más de 400.000 pacientes y 500.000 familiares.

En 2025, 80.000 personas con enfermedades avanzadas y sus familiares han recibido apoyo psicosocial y espiritual en el final de la vida y en el duelo, y el programa cuenta con 66 equipos de atención psicosocial (EAP).

La construcción del nuevo centro de cuidados paliativos se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2030 de la Fundación La Caixa.