Manifestantes durante la concentración convocada por los sindicatos de docentes y estudiantes por la huelga, a 26 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Más de 100 personas se han concentrado la mañana de este jueves a las puertas del Pal - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado en un 14,07% de la plantilla convocada el seguimiento este jueves hasta las 17 horas de la huelga docente en Catalunya.

Lo ha hecho en un comunicado con datos comunicados por el 65,99% de los centros con personal llamado a la huelga, mientras que Ustec·Stes ha cifrado el seguimiento en el 20% del personal.

Está convocado el personal docente, el laboral y todo el que presta servicios en los centros educativos públicos, la estructura de la Conselleria, los servicios territoriales y el Consorci d'Educació de Barcelona.