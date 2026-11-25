Archivo - Conselleria de Investigación y Universidades - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha abierto la convocatoria de las ayudas Joan Oró-FI 2027, dotada con 23 millones de euros, dirigida al personal investigador en formación, para facilitar el acceso a los estudios de doctorado en el sistema universitario y de investigación de Catalunya.

La convocatoria, con 2 millones adicionales respecto al año anterior, cubre durante 4 años los costes de contratación y los gastos de matrículas de doctorado, así como una ayuda complementaria para estancias de investigación internacional y otras actividades formativas, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

El plazo de solicitud se abre este jueves, dura hasta el 18 de diciembre a las 14 horas y pueden pedirlo doctorandos de las universidades públicas y privadas de Catalunya, de los centros de investigación, de fundaciones hospitalarias y de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).