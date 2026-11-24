La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat se ha puesto a disposición de la familia del joven catalán de 22 años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos y, principalmente, se ha centrado en garantizar sus "buenas condiciones" y su retorno lo más pronto posible, en colaboración con el Gobierno.

Lo ha explicado la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes: "Las primeras horas las hemos podido dedicar a saber sobre su estado, a garantizar estas buenas condiciones y a que el retorno sea lo antes posible".

Paneque ha evitado dar más detalles de los necesarios para poder trabajar con "discreción" con la familia y con sus representantes legales, y ha lamentado el modelo migratorio de la administración de los Estados Unidos.