Glovo amplía su acuerdo con Tiendanimal y Kiwoko y duplica los pedidos de productos para mascotas

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Glovo ha ampliado progresivamente su colaboración con Tiendanimal y Kiwoko, dos empresas del sector del cuidado y bienestar animal, lo que ha permitido duplicar los pedidos de la categoría de productos de 'Mascotas' en 2025, hasta un 110% más que el año anterior.

El impulso de la sección se ha producido, entre otros motivos, gracias a la ampliación del acuerdo entre Glovo, Kiwoko y Tiendanimal, explican las tres compañías este miércoles en un comunicado, que comenzaron a colaborar hace varios años.

Kiwoco y Glovo colaboran desde 2023 con una oferta inicial de 17 tiendas disponibles en la aplicación, que ahora ha aumentado hasta 150 tiendas en 99 ciudades españolas diferentes, y con una oferta de más de 5.800 referencias de productos.

Tiendanimal, por su parte, se unió a Glovo en 2024 con 20 establecimientos, que se han convertido ahora en 95 tiendas en 68 ciudades y más de 5.000 referencias.

Según explican las compañías, el acuerdo se enmarca en la apuesta tecnológica de Glovo para extender las entregar de todo tipo de productos a través de alianzas estratégicas con otros operadores, mientras que para Tiendanimal y Kiwoko, este les permite acercarse a sus clientes y consolidar su estrategia online en el territorio.